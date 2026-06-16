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Стали известны обладатели уайлд-кард на Уимблдон-2026

Стали известны обладатели уайлд-кард на Уимблдон-2026
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Стал известен список теннисистов, которым Уимблдон вручил уайлд-кард.

Мужчины:

  • Григор Димитров (Болгария);
  • Стэн Вавринка (Швейцария);
  • Тоби Сэмуэль (Великобритания);
  • Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания);
  • Артур Фери (Великобритания);
  • Джейкоб Фирнли (Великобритания);
  • + два места.

Женщины:

  • Майя Хвалиньска (Польша);
  • Мими Сюй (Великобритания);
  • Кэйти Суон (Великобритания);
  • Мика Стойсавлевич (Великобритания);
  • Ханна Клагмен (Великобритания);
  • Алисия Дадни (Великобритания);
  • Хэрриет Дарт (Великобритания);
  • + одно место.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Победителями Уимблдонского турнира 2025 года в одиночном разряде стали итальянец Янник Синнер (первая ракетка мира) и полька Ига Швёнтек (третья ракетка мира).

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