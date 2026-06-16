Стали известны обладатели уайлд-кард на Уимблдон-2026

Стал известен список теннисистов, которым Уимблдон вручил уайлд-кард.

Мужчины:

Григор Димитров (Болгария);

Стэн Вавринка (Швейцария);

Тоби Сэмуэль (Великобритания);

Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания);

Артур Фери (Великобритания);

Джейкоб Фирнли (Великобритания);

+ два места.

Женщины:

Майя Хвалиньска (Польша);

Мими Сюй (Великобритания);

Кэйти Суон (Великобритания);

Мика Стойсавлевич (Великобритания);

Ханна Клагмен (Великобритания);

Алисия Дадни (Великобритания);

Хэрриет Дарт (Великобритания);

+ одно место.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Победителями Уимблдонского турнира 2025 года в одиночном разряде стали итальянец Янник Синнер (первая ракетка мира) и полька Ига Швёнтек (третья ракетка мира).