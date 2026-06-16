Стали известны обладатели уайлд-кард на Уимблдон-2026
Стал известен список теннисистов, которым Уимблдон вручил уайлд-кард.
Мужчины:
- Григор Димитров (Болгария);
- Стэн Вавринка (Швейцария);
- Тоби Сэмуэль (Великобритания);
- Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания);
- Артур Фери (Великобритания);
- Джейкоб Фирнли (Великобритания);
- + два места.
Женщины:
- Майя Хвалиньска (Польша);
- Мими Сюй (Великобритания);
- Кэйти Суон (Великобритания);
- Мика Стойсавлевич (Великобритания);
- Ханна Клагмен (Великобритания);
- Алисия Дадни (Великобритания);
- Хэрриет Дарт (Великобритания);
- + одно место.
Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Победителями Уимблдонского турнира 2025 года в одиночном разряде стали итальянец Янник Синнер (первая ракетка мира) и полька Ига Швёнтек (третья ракетка мира).
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