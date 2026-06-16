Александр Бублик не смог выйти во второй круг турнира ATP-500 в Галле
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11-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик проиграл в первом круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) итальянцу Маттии Беллуччи (74-я строчка рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 1:6. Матч продлился 1 час 15 минут.
Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 12:40 МСК
74
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
11
Александр Бублик
А. Бублик
По ходу матча Александр Бублик сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку, реализовал один брейк-поинт из двух, попадание первой подачи составило 69%. Маттия Беллуччи реализовал восемь эйсов, совершил три двойные ошибки, реализовал три брейк-поинта из трёх, попадание первой подачи — 70%.
Соперником Маттии Беллуччи во втором круге будет бельгиец Рафаэль Коллиньон (51-я строчка рейтинга).
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