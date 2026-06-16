Алексею Попырину не удалось выйти во второй круг ATP-500 в Галле

Австралийский теннисист Алексей Попырин (90-й номер рейтинга) проиграл бельгийцу Рафаэлю Коллиньону (51-я строчка рейтинга) в первом круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) со счётом 4:6: 2:6. Матч продлился 1 час 4 минуты.

Во время матча Алексей Попырин сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки, не смог реализовать единственный брейк-поинт, попадание первой подачи составило 58%. Рафаэль Коллиньон смог сделать шесть эйсов, совершил четыре двойные ошибки, реализовал три брейк-поинта из пяти, попадание первой подачи — 64%.

Соперником Рафаэля Коллиньона во втором круге будет итальянец Маттиея Беллуччи (74-я строчка рейтинга).