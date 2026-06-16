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Алексей Попырин – Рафаэль Коллиньон, результат матча 16 июня 2026, счет: 0:2, 1-й круг турнира ATP-500 в Галле

Алексею Попырину не удалось выйти во второй круг ATP-500 в Галле
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Австралийский теннисист Алексей Попырин (90-й номер рейтинга) проиграл бельгийцу Рафаэлю Коллиньону (51-я строчка рейтинга) в первом круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) со счётом 4:6: 2:6. Матч продлился 1 час 4 минуты.

Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 12:40 МСК
Алексей Попырин
90
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Рафаэль Коллиньон
51
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон

Во время матча Алексей Попырин сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки, не смог реализовать единственный брейк-поинт, попадание первой подачи составило 58%. Рафаэль Коллиньон смог сделать шесть эйсов, совершил четыре двойные ошибки, реализовал три брейк-поинта из пяти, попадание первой подачи — 64%.

Соперником Рафаэля Коллиньона во втором круге будет итальянец Маттиея Беллуччи (74-я строчка рейтинга).

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