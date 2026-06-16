Карену Хачанову не удалось выйти во второй круг турнира ATP-500 в Галле

18-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов проиграл в первом круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) американскому теннисисту Итану Куинну (66-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 4:6. Матч продлился ровно 2 часа.

По ходу матча Карен Хачанов сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из семи, попадание первой подачи составило 57%. Итан Куинн реализовал пять эйсов, сделал девять двойных ошибок, реализовал два брейк-пойнта из шести, попадание первой подачи — 60%.

Соперник Куинна во втором круге определится в матче между американцем Беном Шелтоном (пятая ракетка мира) и австралийцем Ником Кирьосом (WC).