Карену Хачанову не удалось выйти во второй круг турнира ATP-500 в Галле
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18-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов проиграл в первом круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) американскому теннисисту Итану Куинну (66-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 4:6. Матч продлился ровно 2 часа.
Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 12:40 МСК
18
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|6
66
Итан Куинн
И. Куинн
По ходу матча Карен Хачанов сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из семи, попадание первой подачи составило 57%. Итан Куинн реализовал пять эйсов, сделал девять двойных ошибок, реализовал два брейк-пойнта из шести, попадание первой подачи — 60%.
Соперник Куинна во втором круге определится в матче между американцем Беном Шелтоном (пятая ракетка мира) и австралийцем Ником Кирьосом (WC).
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