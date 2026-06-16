Жоао Фонсека не вышел во второй круг ATP-500 в Галле, проиграв Яннику Ханфману

Бразильский теннисист Жоао Фонсека (25-й номер рейтинга) проиграл немцу Яннику Ханфману (59-я строчка рейтинга) в первом круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) со счётом 2:6, 2:6. Матч продлился 1 час 6 минут.

Во время матча Жоао Фонсека сделал два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки, брейк-поинтов не было, попадание первой подачи составило 62%. Янник Ханфман реализовал четыре эйса, совершил две двойные ошибки, реализовал два брейк-поинта из девяти, попадание первой подачи — 72%.

Соперник Янника Ханфмана во втором круге определится в мачте между немцем Александром Зверевым (3-я ракетка мира) и чехом Витом Копривой (64-я строчка рейтинга).