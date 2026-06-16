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Жоао Фонсека – Янник Ханфман, результат матча 16 июня 2026, счёт 0:2, 1-й круг ATP-500 в Галле

Жоао Фонсека не вышел во второй круг ATP-500 в Галле, проиграв Яннику Ханфману
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Бразильский теннисист Жоао Фонсека (25-й номер рейтинга) проиграл немцу Яннику Ханфману (59-я строчка рейтинга) в первом круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) со счётом 2:6, 2:6. Матч продлился 1 час 6 минут.

Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 14:10 МСК
Жоао Фонсека
25
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Янник Ханфман
59
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

Во время матча Жоао Фонсека сделал два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки, брейк-поинтов не было, попадание первой подачи составило 62%. Янник Ханфман реализовал четыре эйса, совершил две двойные ошибки, реализовал два брейк-поинта из девяти, попадание первой подачи — 72%.

Соперник Янника Ханфмана во втором круге определится в мачте между немцем Александром Зверевым (3-я ракетка мира) и чехом Витом Копривой (64-я строчка рейтинга).

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