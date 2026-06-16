Серена и Винус Уильямс, Бублик и Кирьос получили уайлд-кард на Уимблдон-2026 в парах

Организаторы Уимблдона опубликовали список уайлд-кард на травяной турнир в парном разряде.

В женском парном разряде сыграют: Серена и Винус Уильямс (США) и представители Великобритании Кэти Бултер и Хитер Уотсон, Джоди Бёррэйдж и Мика Стойсавлевич, а также Хэрриет Дарт и Майя Лумсден.

В мужском парном разряде среди получивших уайлд-кард — дуэт Александра Бублика (Казахстан) и Ника Кирьоса (Австралия), а также несколько британских пар, включая Даниэль Эванса и Генри Сирла, Бена Джонса и Джошуа Пэриса. Ещё две пары в этой категории будут объявлены позднее.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Победителями Уимблдонского турнира 2025 года в одиночном разряде стали итальянец Янник Синнер (первая ракетка мира) и полька Ига Швёнтек (третья ракетка мира).