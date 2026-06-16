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Ига Швёнтек рассказала, что хочет нанять второго тренера в команду

Ига Швёнтек рассказала, что хочет нанять второго тренера в команду
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о желании добавить второго тренера в свою команду.

«В этом году мы начали работать с Франциско в апреле, поэтому планы такие — чтобы он всё‑таки проработал со мной весь сезон. Но в долгосрочной перспективе, думаю, есть большой смысл включить в команду ещё одного тренера.

Во‑первых, мало какой тренер выдержит работу в течение 50 недель в году и постоянные разъезды — это очень непростая работа. Во‑вторых, второй тренер всегда привносит немного свежести, другой взгляд, а ещё, в общем‑то, это может сделать отношения с первым тренером более гармоничными. Давайте смотреть правде в глаза: путешествовать вместе целый год порой бывает непросто.

Что касается выбора такого специалиста, думаю, что сначала мне нужно будет провести с потенциальным тренером хотя бы неделю‑две на корте, чтобы понять, как у нас будет выстраиваться коммуникация. У нас уже было на примете несколько тренеров, но, поскольку это не произойдёт в следующем месяце, понимаю, что ситуация будет довольно динамичной и может меняться — если что‑то прояснится, я дам знать», — приводит слова Иги Zkortu в социальной сети Х.

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