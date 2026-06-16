Андрей Рублёв проиграл Хуркачу в первом круге турнира ATP-500 в Галле
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13-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв не смог выйти во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия, проиграв польскому теннисисту Хуберту Хуркачу (103-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6. Матч продлился 1 час 8 минут.
Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 15:00 МСК
13
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
103
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
По ходу матча Рублёв сделал пять эйсов, допустил 11 двойных ошибок, попадание первой подачи составило 42%. Хуркач реализовал 11 эйсов, совершил одну двойную ошибку, реализовал три брейк-поинта из девяти, попадание первой подачи — 67%.
Во втором круге травяного турнира Хуберт Хуркач встретится с немцем Даниэлем Альтмайером, занимающим 81-ю строчку рейтинга.
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