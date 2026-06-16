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Андрей Рублёв – Хуберт Хуркач, результат матча 16 июня 2026, счёт: 0:2, 1-й круг турнира ATP-500 в Галле

Андрей Рублёв проиграл Хуркачу в первом круге турнира ATP-500 в Галле
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13-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв не смог выйти во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия, проиграв польскому теннисисту Хуберту Хуркачу (103-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6. Матч продлился 1 час 8 минут.

Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 15:00 МСК
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Хуберт Хуркач
103
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

По ходу матча Рублёв сделал пять эйсов, допустил 11 двойных ошибок, попадание первой подачи составило 42%. Хуркач реализовал 11 эйсов, совершил одну двойную ошибку, реализовал три брейк-поинта из девяти, попадание первой подачи — 67%.

Во втором круге травяного турнира Хуберт Хуркач встретится с немцем Даниэлем Альтмайером, занимающим 81-ю строчку рейтинга.

Турнирная сетка Галле
Календарь Галле
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