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Якуб Меншик – Адриан Маннарино, результат матча 16 июня 2026, счёт: 1:2, 1-й круг турнира ATP-500 в Лондоне

Адриан Маннарино вышел во второй круг ATP-500 в Лондоне, обыграв Якуба Меншика
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Французский теннисист Адриан Маннарино (44-й номер рейтинга) выиграл у чеха Якуба Меншика (16-я строчка рейтинга) в первом круге травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне, Великобритания, со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Матч продлился 2 часа 42 минуты.

Лондон (м). 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 13:40 МСК
Якуб Меншик
16
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 3 6 5
5 		7 7 7 7
         
Адриан Маннарино
44
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Во время матча Маннарино сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из пяти, попадание первой подачи составило 61%. Меншик реализовал 19 эйсов, совершил четыре двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 10, попадание первой подачи — 67%.

Соперником Адриана Маннарино во втором круге будет британец Артур Фери (104-я номер рейтинга).

Турнирная сетка Лондона (м)
Календарь Лондона (м)
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