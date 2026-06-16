Адриан Маннарино вышел во второй круг ATP-500 в Лондоне, обыграв Якуба Меншика
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Французский теннисист Адриан Маннарино (44-й номер рейтинга) выиграл у чеха Якуба Меншика (16-я строчка рейтинга) в первом круге травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне, Великобритания, со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Матч продлился 2 часа 42 минуты.
Лондон (м). 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 13:40 МСК
16
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|6 5
|
|7 7
|7 7
44
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Во время матча Маннарино сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из пяти, попадание первой подачи составило 61%. Меншик реализовал 19 эйсов, совершил четыре двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 10, попадание первой подачи — 67%.
Соперником Адриана Маннарино во втором круге будет британец Артур Фери (104-я номер рейтинга).
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