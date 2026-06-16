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Калинская снялась по ходу матча со Свитолиной в первом круге «пятисотника» в Берлине

Калинская снялась по ходу матча со Свитолиной в первом круге «пятисотника» в Берлине
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20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла закончить матч первого круга «пятисотника» в Берлине, снявшись по ходу встречи с украинкой Элиной Свитолиной, занимающей в мировом рейтинге восьмое место. Спортсменки успели сыграть один сет, который выиграла Свитолина (6:1). Во второй партии счёт дошёл до 4:1 в пользу украинки, однако россиянка была вынуждена завершить матч досрочно.

Точная причина снятия Калинской неизвестна, однако теннисистка брала медицинский тайм-аут во время встречи.

Берлин. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 16:40 МСК
Элина Свитолина
8
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		4
1 		1
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

На минувшем «Ролан Гаррос» — 2026 Калинская смогла дойти до четвертьфинальной стадии, где уступила польке Майе Хвалиньске (6:7 (3:7), 3:6).

Сетка "пятисотника" в Берлине
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