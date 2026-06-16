Александр Зверев вышел во второй круг турнира АТР-500 в Галле
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира категории АТР-500, в стартовом матче обыграв соперника из Чехии Вита Коприву, занимающего в мировом рейтинге 64-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:2.
Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 16:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
64
Вит Коприва
В. Коприва
По ходу матча Зверев подал навылет 16 раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать 3 брейк-пойнта из 14. Коприва сделал 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.
В следующем круге Зверев сразится со своим соотечественником Янником Ханфманом (59-я ракетка мира).
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