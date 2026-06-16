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Александр Зверев — Вит Коприва, результат матча 16 июня 2026, счёт 2:1, 1-й круг; ATP 500 Галле

Александр Зверев вышел во второй круг турнира АТР-500 в Галле
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира категории АТР-500, в стартовом матче обыграв соперника из Чехии Вита Коприву, занимающего в мировом рейтинге 64-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 16:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Вит Коприва
64
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва

По ходу матча Зверев подал навылет 16 раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать 3 брейк-пойнта из 14. Коприва сделал 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.

В следующем круге Зверев сразится со своим соотечественником Янником Ханфманом (59-я ракетка мира).

Сетка турнира АТР-500 в Галле
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