Алекс де Минор вышел во второй круг «пятисотника» в Лондоне
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Лондоне, обыграв в стартовом матче соперника из Канады Габриэля Диалло, занимающего в мировом рейтинге 84-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа и 1 минуту и завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:3.
Лондон (м). 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 17:45 МСК
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
84
Габриэль Диалло
Г. Диалло
По ходу матча де Минор сделал два эйса, допустил аналогичное количество двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Диалло подал навылет четыре раза, сделал семь двойных ошибок и сумел реализовать оба заработанных брейк-пойнта.
В следующем круге Алекс де Минор сразится с ещё одним канадцем — Денисом Шаповаловым.
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