Алекс де Минор вышел во второй круг «пятисотника» в Лондоне

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Лондоне, обыграв в стартовом матче соперника из Канады Габриэля Диалло, занимающего в мировом рейтинге 84-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа и 1 минуту и завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:3.

По ходу матча де Минор сделал два эйса, допустил аналогичное количество двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Диалло подал навылет четыре раза, сделал семь двойных ошибок и сумел реализовать оба заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге Алекс де Минор сразится с ещё одним канадцем — Денисом Шаповаловым.