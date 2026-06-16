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Алекс де Минор — Габриэль Диалло, результат матча 16 июня 2026, счёт 2:0, 1-й круг; ATP 500 Лондон

Алекс де Минор вышел во второй круг «пятисотника» в Лондоне
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Лондоне, обыграв в стартовом матче соперника из Канады Габриэля Диалло, занимающего в мировом рейтинге 84-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа и 1 минуту и завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:3.

Лондон (м). 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 17:45 МСК
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6
6 8 		3
         
Габриэль Диалло
84
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

По ходу матча де Минор сделал два эйса, допустил аналогичное количество двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Диалло подал навылет четыре раза, сделал семь двойных ошибок и сумел реализовать оба заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге Алекс де Минор сразится с ещё одним канадцем — Денисом Шаповаловым.

Сетка турнира АТР-500 в Лондоне
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