Медведев обыграл Этчеверри в стартовом матче «пятисотника» в Галле
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в первом круге «пятисотника» в Галле, Германия, обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри, занимающего в мировом рейтинге 30-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 18:40 МСК
30
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
7
Даниил Медведев
Д. Медведев
По ходу матча Этчеверри сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать один брейк-пойнт из восьми заработанных. Медведев подал навылет семь раз, сделал две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Медведев сразится с французским теннисистом Теренсом Атманом (53-я ракетка мира).
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