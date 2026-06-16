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Томас-Мартин Этчеверри — Даниил Медведев, результат матча 16 июня 2026, счёт 0:2, 1-й круг; ATP 500 Галле

Медведев обыграл Этчеверри в стартовом матче «пятисотника» в Галле
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в первом круге «пятисотника» в Галле, Германия, обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри, занимающего в мировом рейтинге 30-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 18:40 МСК
Томас Мартин Этчеверри
30
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

По ходу матча Этчеверри сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать один брейк-пойнт из восьми заработанных. Медведев подал навылет семь раз, сделал две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Медведев сразится с французским теннисистом Теренсом Атманом (53-я ракетка мира).

Сетка "пятисотника" в Галле
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