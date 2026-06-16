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Сюзан Ламенс — Паула Бадоса, результат матча 16 июня 2026, счёт 0:2, 1-й круг; WTA 500 Берлин

Бадоса уверенно вышла во второй круг турнира WTA-500 в Берлине после победы над Ламенс
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142-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг «пятисотника» в Берлине, обыграв в стартовом матче нидерландку Сюзан Ламенс, занимающую в мировом рейтинге 134-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Берлин. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 18:40 МСК
Сюзан Ламенс
134
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Паула Бадоса
142
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

По ходу матча Ламенс подала навылет два раза, сделала пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Бадоса сделала восемь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.

В следующем круге соперницей Бадосы станет американка Кори Гауфф (седьмое место в рейтинге WTA).

Сетка "пятисотника" в Берлине
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