Бадоса уверенно вышла во второй круг турнира WTA-500 в Берлине после победы над Ламенс
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142-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг «пятисотника» в Берлине, обыграв в стартовом матче нидерландку Сюзан Ламенс, занимающую в мировом рейтинге 134-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Берлин. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 18:40 МСК
134
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
142
Паула Бадоса
П. Бадоса
По ходу матча Ламенс подала навылет два раза, сделала пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Бадоса сделала восемь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.
В следующем круге соперницей Бадосы станет американка Кори Гауфф (седьмое место в рейтинге WTA).
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