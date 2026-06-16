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Уильямс/Мухова — Олмос/Рутлифф, результат матча 16 июня 2026, счёт 0:2, 1-й круг; WTA 500 Берлин

Серена Уильямс не смогла выйти во второй круг парного «пятисотника» в Берлине
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс не смогла выйти во второй круг парного «пятисотника» в Берлине в дуэте с чешкой Каролиной Муховой, уступив Джулиане Олмос (Мексика) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) на старте турнира. Встреча соперниц продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 4:6, 4:6.

По ходу матча Уильямс/Мухова сделали один эйс, не допустили двойных ошибок и не реализовали ни один из четырёх заработанных брейк-пойнтов. Олмос/Рутлифф подали навылет три раза, сделали одну двойную ошибку и смогли реализовать два брейк-пойнта из четырёх.

Неделей ранее Уильямс дошла до второго круга парного «пятисотника» в Лондоне, но позднее не смогла продолжить выступление на турнире из-за травмы своей партнёрши Виктории Мбоко.

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