Серена Уильямс не смогла выйти во второй круг парного «пятисотника» в Берлине

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс не смогла выйти во второй круг парного «пятисотника» в Берлине в дуэте с чешкой Каролиной Муховой, уступив Джулиане Олмос (Мексика) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) на старте турнира. Встреча соперниц продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 4:6, 4:6.

По ходу матча Уильямс/Мухова сделали один эйс, не допустили двойных ошибок и не реализовали ни один из четырёх заработанных брейк-пойнтов. Олмос/Рутлифф подали навылет три раза, сделали одну двойную ошибку и смогли реализовать два брейк-пойнта из четырёх.

Неделей ранее Уильямс дошла до второго круга парного «пятисотника» в Лондоне, но позднее не смогла продолжить выступление на турнире из-за травмы своей партнёрши Виктории Мбоко.