Турнир АТР-500, Галле: результаты матчей 16 июня

Сегодня, 16 июня, на травяных кортах в Галле (Германия) прошёл второй день турнира категории АТР-500. В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, которые прошли во вторник.

Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. Результаты матчей 16 июня

Маттия Беллуччи (Италия) – Александр Бублик (Казахстан) – 7:6 (8:6), 6:1;

Карен Хачанов (Россия) – Итан Куинн (США) – 6:1, 4:6, 4:6;

Алексей Попырин (Австралия) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – 4:6, 2:6;

Андрей Рублёв (Россия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 3:6, 2:6;

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Со Симабукуро (Япония) – 4:6, 6:3, 4:6;

Жоао Фонсека (Бразилия) – Янник Ханфман (Германия) – 2:6, 2:6;

Фабиан Марожан (Венгрия) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:3, 3:6, 6:4;

Александр Зверев (Германия) – Вит Коприва (Чехия) – 6:3, 4:6, 6:2;

Томас-Мартин Этчеверри (Аргентина) – Даниил Медведев (Россия) – 3:6, 4:6.