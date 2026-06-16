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Турнир АТР-500, Галле: результаты матчей 16 июня

Турнир АТР-500, Галле: результаты матчей 16 июня
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Сегодня, 16 июня, на травяных кортах в Галле (Германия) прошёл второй день турнира категории АТР-500. В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, которые прошли во вторник.

Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. Результаты матчей 16 июня

Маттия Беллуччи (Италия) – Александр Бублик (Казахстан) – 7:6 (8:6), 6:1;
Карен Хачанов (Россия) – Итан Куинн (США) – 6:1, 4:6, 4:6;
Алексей Попырин (Австралия) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – 4:6, 2:6;
Андрей Рублёв (Россия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 3:6, 2:6;
Таллон Грикспор (Нидерланды) – Со Симабукуро (Япония) – 4:6, 6:3, 4:6;
Жоао Фонсека (Бразилия) – Янник Ханфман (Германия) – 2:6, 2:6;
Фабиан Марожан (Венгрия) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:3, 3:6, 6:4;
Александр Зверев (Германия) – Вит Коприва (Чехия) – 6:3, 4:6, 6:2;
Томас-Мартин Этчеверри (Аргентина) – Даниил Медведев (Россия) – 3:6, 4:6.

Сетка турнира АТР-500 в Галле
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