Турнир АТР-500, Лондон: результаты матчей 16 июня

Сегодня, 16 июня, на травяных кортах в Лондоне, Великобритания, прошёл второй день турнира категории АТР-500. В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших во вторник.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Результаты матчей 16 июня:

Брэндон Накашима (США) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:3, 6:3;

Игнасио Бусе (Перу) – Маркос Гирон (США) — 3:6, 7:5, 7:6 (10:8);

Якуб Меншик (Чехия) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:5, 6:7 (3:7), 6:7 (5:7);

Артур Фери (Великобритания) – Тоби Самуэль (Великобритания) – 6:0, 6:2;

Дженсон Бруксби (США) – Мартин Дамм-мл. (США) – 6:4, 3:6, 6:3;

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Корентен Муте (Франция) – 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (5:7);

Алекс де Минор (Австралия) – Габриэль Диалло (Канада) – 7:6 (10:8), 6:3;

Александр Ковачевич (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 4:6, 7:6 (7:5), 2:6;

Артур Риндеркнеш (Франция) – Хамад Меджедович (Сербия) – 6:7 (5:7), 6:7 (4:7);

Кэмерон Норри (Великобритания) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 6:7 (6:8), 2:6;

Ринки Хидзиката (Австралия) – Алехандро Табило (Чили) – 6:2: 6:4;

Уго Умбер (Франция) – Марин Чилич (Хорватия) – 7:5, 6:3;

Камиль Майхшак (Польша) – Иржи Легечка (Чехия) – 5:7, 6:7 (4:7).