Сегодня, 16 июня, на травяных кортах Берлина продолжился турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших во вторник.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин. Результаты матчей 16 июня:

Мэдисон Киз (США) — Ван Синьюй (Китай) – 7:6 (7:3), 6:1;

Магдалена Френх (Польша) — Ева Лис (Германия) – 6:7 (7:9), 3:6;

Линда Носкова (Чехия) — Рената Сарасуа (Испания) – 6:1, 6:4;

Чжан Шуай (Китай) — Каролина Мухова (Чехия) – 1:6, 3:6;

Катержина Синякова (Чехия) — Ребека Масарова (Швейцария) – 6:3, 6:4;

Элина Свитолина (Украина) — Анна Калинская (Россия) – 6:1, 4:1 (Свитолина прошла на снятии Калинской);

Клара Таусон (Дания) — Диан Парри (Франция) – 3:6, 4:6;

Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Паула Бадоса (Испания) – 3:6, 2:6.