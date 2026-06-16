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Турнир WTA-250, Ноттингем: результаты матчей 16 июня

Турнир WTA-250, Ноттингем: результаты матчей 16 июня
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Сегодня, 16 июня, на травяных кортах в Ноттингеме, Великобритания, продолжился турнир категории WTA-250. В рамках соревновательного дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших во вторник.

Теннис. Турнир WTA-250, Ноттингем. Результаты матчей 16 июня:

Энн Ли (США) — Кимберли Биррелл (Австралия) –4:6, 7:6 (7:3), 6:4;
Маккартни Кесслер (США) — Кэти Волынец (США) – 3:6, 3:6;
Алисия Дадни (Великобритания) — Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 6:7 (2:7);
Кэти Макнелли (США) — Антония Ружич (Хорватия) – 6:3, 6:0;
Зейнеп Сёнмез (Турция) — Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 7:6 (7:1);
Виктория Голубич (Швейцария) — Софья Кенин (США) – 6:2, 4:6, 6:3;
Сара Бейлек (Чехия) — Каролина Плишкова (Чехия) – 6:2, 6:7 (3:7), 2:6.

Сетка турнира WTA-250 в Ноттингеме
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