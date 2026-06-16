Серена Уильямс рассказала, что дочь посоветовала ей сыграть на Уимблдоне в паре с Винус

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс, уступившая в паре с Каролиной Муховой в первом круге парного «пятисотника» в Берлине, рассказала, что её дочь посоветовала ей сыграть в парном разряде со своей сестрой Винус на предстоящем Уимблдоне, куда обе теннисистки получили уайлд-кард.

– Вы с Винус получили уайлд-кард на парный Уимблдон. Что значит лично для вас вернуться туда со своей сестрой?

– Ну, мне кажется, это будет весело. Моя дочь Олимпия сказала, что я должна сыграть с Винус на Уимблдоне. Она всегда права, очень серьёзная, умная и мудрая [девочка]. Поэтому я такая: «Окей, Олимпия. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказала Уильямс на пресс-конференции.