Зверев высказался о первом победном матче после чемпионства на «Ролан Гаррос» — 2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, вышедший во второй круг «пятисотника» в Галле, прокомментировал свой первый победный матч после чемпионства на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Конечно, я очень доволен, что выиграл в Германии первый матч, имея статус чемпиона турнира «Большого шлема», но не думаю, что это сильно повлияло на меня. Покрытие поменялось, а мой соперник сегодня был очень хорош. Думаю, он провёл потрясающий матч, хорошо справлялся с ударами с задней линии и прекрасно подавал.

Честно сказать, победой я очень доволен. Думаю, матч выдался трудным, соперник был сложным. Для первого матча на траве всё сложилось не так плохо», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.