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Зверев высказался о первом победном матче после чемпионства на «Ролан Гаррос» — 2026

Зверев высказался о первом победном матче после чемпионства на «Ролан Гаррос» — 2026
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, вышедший во второй круг «пятисотника» в Галле, прокомментировал свой первый победный матч после чемпионства на «Ролан Гаррос» — 2026.

Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 16:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
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«Конечно, я очень доволен, что выиграл в Германии первый матч, имея статус чемпиона турнира «Большого шлема», но не думаю, что это сильно повлияло на меня. Покрытие поменялось, а мой соперник сегодня был очень хорош. Думаю, он провёл потрясающий матч, хорошо справлялся с ударами с задней линии и прекрасно подавал.

Честно сказать, победой я очень доволен. Думаю, матч выдался трудным, соперник был сложным. Для первого матча на траве всё сложилось не так плохо», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.

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