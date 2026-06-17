Свитолина рассказала, что будет делать, если не дойдёт до финала «пятисотника» в Берлине

Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина, вышедшая во второй круг «пятисотника» в Берлине на снятии россиянки Анны Калинской (20-е место в мировом рейтинге) с матча, ответила на вопрос о планах посетить концерт пуэрто-риканского исполнителя Bad Bunny в ближайшую субботу в Дюссельдорфе.

– Слышала, ты подумываешь о [концерте] Bad Bunny в эту субботу…

– Да, всё так. Постараюсь остаться тут на подольше, но если что-то случится, отправлюсь на концерт (смеётся), – сказала Свитолина в интервью на корте после матча.

В следующем круге турнира в Берлине Свитолина сразится с немецкой теннисисткой Евой Лис.