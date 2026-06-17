Свитолина рассказала, что будет делать, если не дойдёт до финала «пятисотника» в Берлине
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Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина, вышедшая во второй круг «пятисотника» в Берлине на снятии россиянки Анны Калинской (20-е место в мировом рейтинге) с матча, ответила на вопрос о планах посетить концерт пуэрто-риканского исполнителя Bad Bunny в ближайшую субботу в Дюссельдорфе.
Берлин. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 16:40 МСК
8
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|4
|
|1
20
Анна Калинская
А. Калинская
– Слышала, ты подумываешь о [концерте] Bad Bunny в эту субботу…
– Да, всё так. Постараюсь остаться тут на подольше, но если что-то случится, отправлюсь на концерт (смеётся), – сказала Свитолина в интервью на корте после матча.
В следующем круге турнира в Берлине Свитолина сразится с немецкой теннисисткой Евой Лис.
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