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Турнир WTA-500, Берлин: расписание матчей на 17 июня

Турнир WTA-500, Берлин: расписание матчей на 17 июня
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Сегодня, 17 июня, на травяных кортах в Берлине (Германия) продолжится турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого и второго круга. Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин, 2026 год. Расписание матчей на 17 июня:

12:00 Донна Векич (Хорватия) — Александра Эала (Филиппины) — 1-й круг;

12:00 Элисе Мертенс (Бельгия) — Никола Бартунькова (Чехия) — 2-й круг;

13:30 Джессика Перула (США) — Катержина Синякова (Чехия) — 2-й круг;

16:30 Паула Бадоса (Испания) — Кори Гауфф (США) — 2-й круг;

18:30 Арина Соболенко (Беларусь) — Екатерина Александрова (Россия) — 2-й круг.

В прошлом году титул в Берлине завоевала Маркета Вондроушова (Чехия), обыгравшая в финале Ван Синьюй (Китай) со счётом 7:6, 4:6, 6:2.

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