Турнир АТР-500, Галле: расписание матчей 17 июня

Сегодня, 17 июня, на травяных кортах в Галле (Германия) продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. Расписание матчей 17 июня, мск:

12:30 — Зизу Бергс (Бельгия) — Тейлор Фриц (США, 5);

14:00 — Бен Шелтон (США, 3) — Лоренцо Сонего (Италия, LL);

14:00 — Фрэнсис Тиафо (США) - Со Симабукуро (Япония);

15:30 — Лёнер Тьен (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2);

15:30 — Хуберт Хуркач (Польша, SR) — Даниэль Альтмайер (Германия, WC);

17:00 — Теренс Атман (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 4).