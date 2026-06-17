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Турнир АТР-500, Галле: расписание матчей 17 июня

Турнир АТР-500, Галле: расписание матчей 17 июня
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Сегодня, 17 июня, на травяных кортах в Галле (Германия) продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. Расписание матчей 17 июня, мск:

  • 12:30 — Зизу Бергс (Бельгия) — Тейлор Фриц (США, 5);
  • 14:00 — Бен Шелтон (США, 3) — Лоренцо Сонего (Италия, LL);
  • 14:00 — Фрэнсис Тиафо (США) - Со Симабукуро (Япония);
  • 15:30 — Лёнер Тьен (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2);
  • 15:30 — Хуберт Хуркач (Польша, SR) — Даниэль Альтмайер (Германия, WC);
  • 17:00 — Теренс Атман (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 4).
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