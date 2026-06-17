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Турнир WTA-250, Ноттингем: расписание матчей на 17 июня

Турнир WTA-250, Ноттингем: расписание матчей на 17 июня
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Сегодня, 17 июня, в Ноттингеме (Великобритания) продолжится турнир серии WTA-250. В рамках соревновательного дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-250, Ноттингем, 2026 год. Расписание матчей на 17 июня:

13:00 Юлия Стародубцева (Украина) — Эмма Наварро (США)

14:30 Кэти Волынец (США) — Джессика Бузас Манейро (Испания)

16:30 Даяна Ястремская (Украина) — Татьяна Мария (Германия)

18:00 Талия Гибсон (Австралия) — Чжэн Циньвень (Китай)

Действующей чемпионкой турнира в Ноттингеме является Маккартни Кесслер (США), обыгравшая в финале Даяну Ястремскую (Украина) со счётом 6:4, 7:5.

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