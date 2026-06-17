Турнир АТР-500, Лондон: расписание матчей 17 июня

Сегодня, 17 июня, на травяных кортах в Лондоне (Великобритания) продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Расписание матчей 17 июня, мск:

13:30 — Брэндон Накашима (США) — Игнасио Бусе (Перу);

15:00 — Алекс де Минор (Австралия, 1) — Денис Шаповалов (Канада);

16:30 — Адриан Маннарино (Франция) — Артур Фери (Великобритания, WC);

18:00 — Дженсон Бруксби (США, Q) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 7).

Турнир в Лондоне проходит с 15 по 21 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.