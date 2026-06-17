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«Был очень рад за Сашу». Даниил Медведев — о победе Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026

«Был очень рад за Сашу». Даниил Медведев — о победе Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026
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Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе третьей ракетки мира немца Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Победа на турнире «Большого шлема» — это потрясающее чувство. Я был очень рад за Сашу, потому что у него были тяжёлые поражения в полуфиналах и финалах, а финал «Ролан Гаррос» был напряжённым пятисетовым матчем. Видеть его успех было здорово, уверен, что он чувствовал то же самое. Чувство после победы на турнире «Большого шлема» у всех разное, и в моём случае это была эйфория, и после этого я смог хорошо играть. Постепенно это чувство пропадает, и приходится искать новую мотивацию, поэтому не знаю, как это повлияет на него в этом плане», — приводит слова Медведева Punto de Break.

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