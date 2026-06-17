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Медведев: переход с грунта очень сложен. Если бы это был хард, было бы намного проще

Медведев: переход с грунта очень сложен. Если бы это был хард, было бы намного проще
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Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о трудностях перехода с грунтового покрытия на травяное.

«Переход с грунта очень сложен. Если бы это был хард, было бы намного проще. Переход сложен из-за травяного покрытия, но мне нравится трава. На неё можно оказывать давление. Первые несколько матчей всегда трудные, но потом, по мере адаптации, я обычно показываю хорошие результаты, поэтому надеюсь, что в этом году будет так же. Когда я сосредоточен, хорошо играю на подаче и выполняю следующий удар, я верю в себя на этом покрытии», — приводит слова Медведева Punto de Break.

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