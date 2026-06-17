«Мне очень нравится травяной сезон». Медведев — после выхода во второй круг в Галле

Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри на турнире ATP-500 в Галле поделился ожиданиями от травяного сезона.
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«Я рад вернуться. Честно говоря, мне очень нравится травяной сезон. Каждый турнир отличается от других. Мы только что видели, как Камиль Майхшак обыграл трёх игроков из топ-10 и выиграл турнир в Хертогенбосхе. Иногда на турнире встречаются лучшие игроки мира, а финал в итоге оказывается квалификационным. Это теннис. Я сосредоточен на своих матчах, стараюсь пройти как можно дальше и встретиться с другими сильными игроками», — приводит слова Медведева Punto de Break.
На турнире в Хертогенбосхе Камиль Майхшак обыграл Даниила Медведева в полуфинале со счётом 7:6 (7:4), 6:1, а в финале одержал победу над австралийцем Алексом де Минором — 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).
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