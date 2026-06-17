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«Мне очень нравится травяной сезон». Медведев — после выхода во второй круг в Галле

«Мне очень нравится травяной сезон». Медведев — после выхода во второй круг в Галле
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Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри на турнире ATP-500 в Галле поделился ожиданиями от травяного сезона.

Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 18:40 МСК
Томас Мартин Этчеверри
30
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Я рад вернуться. Честно говоря, мне очень нравится травяной сезон. Каждый турнир отличается от других. Мы только что видели, как Камиль Майхшак обыграл трёх игроков из топ-10 и выиграл турнир в Хертогенбосхе. Иногда на турнире встречаются лучшие игроки мира, а финал в итоге оказывается квалификационным. Это теннис. Я сосредоточен на своих матчах, стараюсь пройти как можно дальше и встретиться с другими сильными игроками», — приводит слова Медведева Punto de Break.

На турнире в Хертогенбосхе Камиль Майхшак обыграл Даниила Медведева в полуфинале со счётом 7:6 (7:4), 6:1, а в финале одержал победу над австралийцем Алексом де Минором — 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).

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