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«Небольшая неприятность — немного потянул колено». Кирьос — о снятии с турнира в Галле

«Небольшая неприятность — немного потянул колено». Кирьос — о снятии с турнира в Галле
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с турнира ATP-500 в Галле, Германия, из-за того, что повредил колено во время тренировки. В первом круге соревнований он должен был встретиться с американцем Беном Шелтоном.

Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 13:45 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Отменён
Ник Кирьос
899
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

«Привет, ребята! Вчера на тренировке с партнёром по парному разряду у меня небольшая неприятность — немного потянул колено. Ничего серьёзного! Спасибо за тёплые сообщения — я снова в туре и с нетерпением жду Мальорки и Уимблдона», — написал Кирьос в социальных сетях.

Ранее Ник Кирьос выступил на турнире в Штутгарте. Во втором круге он проиграл представителю Японии Со Симабукуро со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

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