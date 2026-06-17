«Небольшая неприятность — немного потянул колено». Кирьос — о снятии с турнира в Галле

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с турнира ATP-500 в Галле, Германия, из-за того, что повредил колено во время тренировки. В первом круге соревнований он должен был встретиться с американцем Беном Шелтоном.

«Привет, ребята! Вчера на тренировке с партнёром по парному разряду у меня небольшая неприятность — немного потянул колено. Ничего серьёзного! Спасибо за тёплые сообщения — я снова в туре и с нетерпением жду Мальорки и Уимблдона», — написал Кирьос в социальных сетях.

Ранее Ник Кирьос выступил на турнире в Штутгарте. Во втором круге он проиграл представителю Японии Со Симабукуро со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.