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«Буду играть всё лучше и лучше». Александр Зверев — о матче с Витом Копривой в Галле

«Буду играть всё лучше и лучше». Александр Зверев — о матче с Витом Копривой в Галле
Комментарии

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над чехом Витом Копривой в первом круге турнира ATP-500 в Галле, Германия. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:2.

Галле. 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 16:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Вит Коприва
64
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва


«Я очень доволен победой, потому что это был очень непростой матч — он подавал со скоростью 190 км/ч вторым мячом, и иногда ответ приходил ещё быстрее. Для моего первого матча на траве в этом сезоне получилось неплохо. По мере прохождения турниров буду играть всё лучше и лучше. Первые два матча на новом покрытии всегда опасны, но сегодня я сумел воспользоваться немногими шансами, которые у меня были, и поэтому выиграл», – приводит слова Зверева Punto de Break.

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