В честь Янника Синнера назвали астероид

16 июня 2026 года в честь итальянского теннисиста Янника Синнера был назван астероид.

Рабочая группа по номенклатуре малых тел (WGDBN) Международного астрономического союза (МАС) утвердила присвоение имени четырёхкратного чемпиона турниров «Большого Шлема» астероиду, вращающемуся в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, и внесла его в официальный бюллетень.

Обнаруженный 10 марта 2003 года в обсерватории Кампо-Императоре тосканской группой ученых, астероид будет официально называться «Янник Синнер».

«Мы хотели посвятить этот астероид Яннику Синнеру, не только за его выдающиеся спортивные успехи, которые выводят Италию на вершину мирового тенниса, но и за такие ценности, как стойкость, честность и абсолютная самоотдача, которые он воплощает как на корте, так и за его пределами», – приводит слова астрономов Бернарди и Томбелли ANSA.