Эмму Радукану заметили на прогулке с новым парнем
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Чемпионка US Open Эмма Радукану была замечена на романтической прогулке со своим новым молодым человеком. Папарацци засняли пару в Лондоне после поражения теннисистки в финале турнира категории WTA-500 от Донны Векич со счётом 0:6, 6:7.
Лондон (ж). Финал
14 июня 2026, воскресенье. 15:40 МСК
76
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
42
Эмма Радукану
Э. Радукану
Газета The Sun сообщает, что рядом с теннисисткой был 32-летний Джон Френд, специалист по связям с общественностью в сфере бизнеса.
Ранее имя Радукану неоднократно связывали с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом из-за хороших отношений между ними, которые привели к тому, что в прошлом году на US Open в Нью-Йорке они вместе сыграли в смешанном парном разряде.
На данный момент Эмма Радукану занимает 31-е место в рейтинге WTA, на её счету 1458 очков.
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