«Спасибо вам от всего сердца!» Симона Халеп провела прощальный матч в Клуж-Напоке

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп провела прощальный матч в Клуж-Напоке, Румыния. В нём приняли участие украинка Элина Свитолина, француз Гаэль Монфис, тренеры Даррен Кэхилл и Даниэль Добре.

«Было просто невероятно видеть столько вас рядом на моём мероприятии по случаю выхода на пенсию и снова так близко почувствовать вашу поддержку.

Я прочитала ваши сообщения и комментарии, и вся та любовь, которую вы мне посылаете, действительно переполняет меня. Спасибо вам от всего сердца!" — написала Халеп в социальных сетях.

В честь побед Халеп на «Ролан Гаррос» — 2018 и Уимблдоне-2019 корт был разделён на две части — зелёную и оранжевую.

Напомним, Симона Халеп объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2025 года на домашнем турнире в Клуж-Напоке.