Соболенко — Александрова: текстовая онлайн-трансляция матча турнира WTA-500 в Берлине

Сегодня, 17 июня, пройдёт матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) между первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь) и россиянкой Екатериной Александровой, занимающей 19-е место в рейтинге WTA.

Начало матча запланировано на 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Соболенко и Александровой.

Последний раз теннисистки встречались во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) в 2025 году, где Александрова одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 7:6. Всего по личным встречам счёт 4:3 в пользу Соболенко.

Действующей чемпионкой турнира в Берлине является Маркета Вондроушова (Чехия).