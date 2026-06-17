Соболенко — Александрова: текстовая онлайн-трансляция матча турнира WTA-500 в Берлине
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Сегодня, 17 июня, пройдёт матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) между первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь) и россиянкой Екатериной Александровой, занимающей 19-е место в рейтинге WTA.
Берлин. 2-й круг
17 июня 2026, среда. 18:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
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|
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Начало матча запланировано на 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Соболенко и Александровой.
Последний раз теннисистки встречались во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) в 2025 году, где Александрова одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 7:6. Всего по личным встречам счёт 4:3 в пользу Соболенко.
Действующей чемпионкой турнира в Берлине является Маркета Вондроушова (Чехия).
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