36-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте прокомментировал победу над соотечественником Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира ATP-500 в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5).
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— Каково принимать подачу Мпетчи Перрикара? Он бьёт со скоростью 232 км/ч. Кажется, его вторая подача была 229 км/ч.
– Это очень расстраивает (улыбается). На матчболе у него была вторая подача, ты встаёшь в центре, стараешься положить мяч в корт. И тут он бьёт 229 км/ч, и я такой: «*****, придётся ещё подавать». Пришлось (улыбается).
— Пожалуйста, не используйте слова вроде *****.
— *****, *****, ***** [блин, блин, блин] (улыбается).
— Нет, нет, нет! Тогда другой вопрос. Только ответь без брани, пожалуйста (Муте кивает). На прошлой неделе на траве всё сложилось не в твою пользу. Каково выиграть первый матч на этом покрытии?
— *****, *****, ***** [блин, блин, блин].
— Корентен, нам нужно поработать над этим к следующему кругу. Приношу извинения перед всеми! — сказал Муте в интервью на корте.
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