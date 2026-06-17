Муте — после матча с Перрикаром: он бьёт 229 км/ч, и я такой: «*****, придётся подавать»

36-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте прокомментировал победу над соотечественником Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира ATP-500 в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5).

— Каково принимать подачу Мпетчи Перрикара? Он бьёт со скоростью 232 км/ч. Кажется, его вторая подача была 229 км/ч.

– Это очень расстраивает (улыбается). На матчболе у него была вторая подача, ты встаёшь в центре, стараешься положить мяч в корт. И тут он бьёт 229 км/ч, и я такой: «*****, придётся ещё подавать». Пришлось (улыбается).

— Пожалуйста, не используйте слова вроде *****.

— *****, *****, ***** [блин, блин, блин] (улыбается).

— Нет, нет, нет! Тогда другой вопрос. Только ответь без брани, пожалуйста (Муте кивает). На прошлой неделе на траве всё сложилось не в твою пользу. Каково выиграть первый матч на этом покрытии?

— *****, *****, ***** [блин, блин, блин].

— Корентен, нам нужно поработать над этим к следующему кругу. Приношу извинения перед всеми! — сказал Муте в интервью на корте.