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Муте — после матча с Перрикаром: он бьёт 229 км/ч, и я такой: «*****, придётся подавать»

Муте — после матча с Перрикаром: он бьёт 229 км/ч, и я такой: «*****, придётся подавать»
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36-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте прокомментировал победу над соотечественником Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира ATP-500 в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5).

Лондон (м). 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 16:35 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
87
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 5
6 5 		6 7 7
         
Корентен Муте
36
Франция
Корентен Муте
К. Муте

— Каково принимать подачу Мпетчи Перрикара? Он бьёт со скоростью 232 км/ч. Кажется, его вторая подача была 229 км/ч.
– Это очень расстраивает (улыбается). На матчболе у него была вторая подача, ты встаёшь в центре, стараешься положить мяч в корт. И тут он бьёт 229 км/ч, и я такой: «*****, придётся ещё подавать». Пришлось (улыбается).

— Пожалуйста, не используйте слова вроде *****.
— *****, *****, ***** [блин, блин, блин] (улыбается).

— Нет, нет, нет! Тогда другой вопрос. Только ответь без брани, пожалуйста (Муте кивает). На прошлой неделе на траве всё сложилось не в твою пользу. Каково выиграть первый матч на этом покрытии?
— *****, *****, ***** [блин, блин, блин].

— Корентен, нам нужно поработать над этим к следующему кругу. Приношу извинения перед всеми! — сказал Муте в интервью на корте.

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