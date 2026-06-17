Кончита Мартинес рассказала, как стала тренером

Тренер чемпионки «Роллан Гаррос» 2026 года Мирры Андреевой Кончита Мартинес рассказала, как пришла в профессию.

«Это произошло довольно быстро после того, как я завершила карьеру. Я ушла из спорта в 2006-м, и на самом деле у меня всегда было сильное желание тренировать. Сначала я просто помогала подругам в туре. Если помните, была такая Жанетта Гусарова. Она попросила меня помочь ей на нескольких турнирах, и постепенно всё стало набирать ход, я стала заниматься этим всё больше и больше», – сказал Мартинес в интервью «Больше!».

Напомним, Кончита Мартинес — бывшая профессиональная теннисистка, финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.