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Кончита Мартинес рассказала, как стала тренером

Кончита Мартинес рассказала, как стала тренером
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Тренер чемпионки «Роллан Гаррос» 2026 года Мирры Андреевой Кончита Мартинес рассказала, как пришла в профессию.

«Это произошло довольно быстро после того, как я завершила карьеру. Я ушла из спорта в 2006-м, и на самом деле у меня всегда было сильное желание тренировать. Сначала я просто помогала подругам в туре. Если помните, была такая Жанетта Гусарова. Она попросила меня помочь ей на нескольких турнирах, и постепенно всё стало набирать ход, я стала заниматься этим всё больше и больше», – сказал Мартинес в интервью «Больше!».

Напомним, Кончита Мартинес — бывшая профессиональная теннисистка, финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

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