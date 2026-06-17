Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Приятной пенсии, Симо». Борис Беккер — Халеп после её прощального матча

«Приятной пенсии, Симо». Борис Беккер — Халеп после её прощального матча
Комментарии

Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер обратился к двукратной чемпионке мэйджоров, бывшей первой ракетке мира румынской теннисистке Симоне Халеп после её прощального матча, который она провела в Клуж-Напоке.

«Приятной пенсии, Симо, и поздравляем с такой невероятной карьерой!» — написал Беккер в социальных сетях.

В прощальном матче Халеп приняли участие украинка Элина Свитолина, француз Гаэль Монфис, тренеры Даррен Кэхилл и Даниэль Добре. В честь побед Симоны на «Ролан Гаррос» — 2018 и Уимблдоне-2019 корт был разделён на две части — зелёную и оранжевую.

Напомним, Симона Халеп объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2025 года на домашнем турнире в Клуж-Напоке.

Материалы по теме
«Спасибо вам от всего сердца!» Симона Халеп провела прощальный матч в Клуж-Напоке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android