«Приятной пенсии, Симо». Борис Беккер — Халеп после её прощального матча

Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер обратился к двукратной чемпионке мэйджоров, бывшей первой ракетке мира румынской теннисистке Симоне Халеп после её прощального матча, который она провела в Клуж-Напоке.

«Приятной пенсии, Симо, и поздравляем с такой невероятной карьерой!» — написал Беккер в социальных сетях.

В прощальном матче Халеп приняли участие украинка Элина Свитолина, француз Гаэль Монфис, тренеры Даррен Кэхилл и Даниэль Добре. В честь побед Симоны на «Ролан Гаррос» — 2018 и Уимблдоне-2019 корт был разделён на две части — зелёную и оранжевую.

Напомним, Симона Халеп объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2025 года на домашнем турнире в Клуж-Напоке.