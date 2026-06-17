«Увидела невероятную волю к победе». Кончита Мартинес — о Мирре Андреевой

Тренер Кончита Мартинес рассказала, что увидела в чемпионке «Роллан Гаррос» Мирре Андреевой при первой встрече.

«Честно, я увидела очень-очень талантливую девочку. Увидела невероятную волю к победе! У неё были прекрасные удары, отличный бэкхенд, отличная подача. Смэш меня просто поразил. Форхенд, я ей ещё на втором нашем турнире сказала, что её форхенд станет таким же грозным оружием, как и бэкхенд.

Хотя, наверное, именно с этим ударом у неё больше всего трудностей. Но сейчас мы уже видим, когда она настраивается делать то, что нужно, её форхенд прекрасен, и она может сделать им много ударов навылет. Можно ещё улучшать игру у сетки и многое другое. Так что даже не знаю. Здорово, что она выиграла первый турнир «Большого шлема». Я думаю, у неё ещё огромный потенциал для роста, что очень радует», – сказала Мартинес в интервью «Больше!».