Хуан-Мануэль Серундоло — о матче с Синнером на «РГ»: он поздравил меня. Был очень вежлив

45-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло поделился воспоминаниями о матче с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026. Серундоло-младший победил со счётом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

— Какие у вас остались воспоминания?

— Я заметил кое-что странное в его ногах, он двигался так, как будто у него были судороги. Баланс в матче начал меняться, и я понял, что у меня может появиться шанс. Подтверждение пришло в четвёртом сете: он не мог восстановиться, и матч перевернулся. Он снизил интенсивность, уменьшилась сила его ударов, ему тяжело было бегать.

— Есть воспоминания о моментах перед началом?

— Единственное, что я заметил, — это то, что Янник принял гель перед началом матча. И я подумал: «Он уже думает о своём теле, наверное, из‑за сильной жары». Потом я сосредоточился на том, что должен делать я.

— Расскажите об ощущениях после матча.

— Это было прекрасное чувство, я был очень счастлив. В то же время я понимал, что частично это было вызвано физическими сложностями, которые испытал Синнер.

— Вы говорили с ним?

— Он поздравил меня. Был очень вежлив, показал себя прекрасным человеком. Я выразил сожаление по поводу того, что с ним случилось. У нас отличные отношения, мы знаем друг друга с юных лет, потому что играли в одних и тех же категориях, — приводит слова Серундоло Corriere della Sera.