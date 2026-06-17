Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуан-Мануэль Серундоло — о матче с Синнером на «РГ»: он поздравил меня. Был очень вежлив

Хуан-Мануэль Серундоло — о матче с Синнером на «РГ»: он поздравил меня. Был очень вежлив
Комментарии

45-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло поделился воспоминаниями о матче с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026. Серундоло-младший победил со счётом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

— Какие у вас остались воспоминания?
— Я заметил кое-что странное в его ногах, он двигался так, как будто у него были судороги. Баланс в матче начал меняться, и я понял, что у меня может появиться шанс. Подтверждение пришло в четвёртом сете: он не мог восстановиться, и матч перевернулся. Он снизил интенсивность, уменьшилась сила его ударов, ему тяжело было бегать.

— Есть воспоминания о моментах перед началом?
— Единственное, что я заметил, — это то, что Янник принял гель перед началом матча. И я подумал: «Он уже думает о своём теле, наверное, из‑за сильной жары». Потом я сосредоточился на том, что должен делать я.

— Расскажите об ощущениях после матча.
— Это было прекрасное чувство, я был очень счастлив. В то же время я понимал, что частично это было вызвано физическими сложностями, которые испытал Синнер.

— Вы говорили с ним?
— Он поздравил меня. Был очень вежлив, показал себя прекрасным человеком. Я выразил сожаление по поводу того, что с ним случилось. У нас отличные отношения, мы знаем друг друга с юных лет, потому что играли в одних и тех же категориях, — приводит слова Серундоло Corriere della Sera.

Материалы по теме
Димитров: я показывал невероятный теннис в матче с Синнером, а потом начался кошмар
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android