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Теренс Атман — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча турнира ATP-500 в Галле

Теренс Атман — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча турнира ATP-500 в Галле
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Сегодня, 16 июня, пройдёт матч второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) между россиянином Даниилом Медведевым, занимающим седьмую строчку рейтинга, и представителем Франции Теренсом Атманом (53-й в рейтинге).

Галле. 2-й круг
17 июня 2026, среда. 18:25 МСК
Теренс Атман
53
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Начало матча запланировано на 18:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведева и Атмана.

Счёт личных встреч Даниила и Теренса — 1-0 в пользу россиянина. Он одержал победу в первом круге Australian Open — 2024 со счётом 5:7, 6:2, 6:4, 1:0, отказ.

В прошлом году Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP-500 в Галле, где проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (11-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

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