Тренер Арины Соболенко высказался об интервью теннисистки после поражения от Шнайдер

Тренер по физподготовке Джейсон Стейси высказался об интервью своей подопечной Арины Соболенко после поражения от Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 5:7, 0:6.

«Я понял, что происходит. Она просто немного потерялась. Мы дали ей время это пережить, не стали давить, дали пространство. Потом разберёмся, что именно осталось после этого момента.

Честно говоря, у меня не было сильной реакции. Часть меня, конечно, хотела сразу помочь, но иногда лучше просто не вмешиваться и дать человеку пройти через это самому. Мне было жаль команду – им было тяжело это видеть, но я не стал зацикливаться. Она честно показала свои эмоции.

Представьте: вы только что проиграли, и через несколько минут вас уже снимают камеры и задают вопросы. Это очень тяжёлый момент.

Главное – оставаться собой. Любые методы и подходы должны подходить конкретному человеку. У неё бывают и взлёты, и тяжёлые моменты, но она остаётся настоящей. И это важно. В команде мы тоже стараемся быть честными.

Да, есть время и место, где нужно держать себя в руках, но в целом важно не терять свою личность. Давление может быть как проблемой, так и возможностью», – приводит слова Стейси Tennis 365.

На пресс-конференции после поражения от Дианы Шнайдер Соболенко заявила: «Прямо сейчас хочу уйти из тенниса».