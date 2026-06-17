Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Арины Соболенко высказался об интервью теннисистки после поражения от Шнайдер

Тренер Арины Соболенко высказался об интервью теннисистки после поражения от Шнайдер
Комментарии

Тренер по физподготовке Джейсон Стейси высказался об интервью своей подопечной Арины Соболенко после поражения от Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 5:7, 0:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Я понял, что происходит. Она просто немного потерялась. Мы дали ей время это пережить, не стали давить, дали пространство. Потом разберёмся, что именно осталось после этого момента.

Честно говоря, у меня не было сильной реакции. Часть меня, конечно, хотела сразу помочь, но иногда лучше просто не вмешиваться и дать человеку пройти через это самому. Мне было жаль команду – им было тяжело это видеть, но я не стал зацикливаться. Она честно показала свои эмоции.

Представьте: вы только что проиграли, и через несколько минут вас уже снимают камеры и задают вопросы. Это очень тяжёлый момент.

Главное – оставаться собой. Любые методы и подходы должны подходить конкретному человеку. У неё бывают и взлёты, и тяжёлые моменты, но она остаётся настоящей. И это важно. В команде мы тоже стараемся быть честными.

Да, есть время и место, где нужно держать себя в руках, но в целом важно не терять свою личность. Давление может быть как проблемой, так и возможностью», – приводит слова Стейси Tennis 365.

На пресс-конференции после поражения от Дианы Шнайдер Соболенко заявила: «Прямо сейчас хочу уйти из тенниса».

Материалы по теме
Невероятно! Шнайдер выбила Соболенко на «Ролан Гаррос» с «баранкой» и вышла в полуфинал
Невероятно! Шнайдер выбила Соболенко на «Ролан Гаррос» с «баранкой» и вышла в полуфинал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android