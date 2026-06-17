«Что с этим парнем не так?» Беккер — о послематчевом интервью Муте в Лондоне
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер отреагировал на послематчевое интервью француза Корентена Муте (36-й в рейтинге) после его победы над соотечественником Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира ATP-500 в Лондоне, Великобритания.
Лондон (м). 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 16:35 МСК
87
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|4
|6 5
|
|6
|7 7
36
Корентен Муте
К. Муте
«Что с этим парнем не так?» — написал Беккер в социальных сетях.
Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5). В интервью на корте Муте семь раз произнес слово ***** [блин]. Интервьюер несколько раз попросила француза не выражаться, а также извинилась перед зрителями.
Во втором круге соревнований в Лондоне Муте сыграет с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиным.
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