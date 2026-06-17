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«Что с этим парнем не так?» Беккер — о послематчевом интервью Муте в Лондоне

«Что с этим парнем не так?» Беккер — о послематчевом интервью Муте в Лондоне
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер отреагировал на послематчевое интервью француза Корентена Муте (36-й в рейтинге) после его победы над соотечественником Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира ATP-500 в Лондоне, Великобритания.

Лондон (м). 1-й круг
16 июня 2026, вторник. 16:35 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
87
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 5
6 5 		6 7 7
         
Корентен Муте
36
Франция
Корентен Муте
К. Муте

«Что с этим парнем не так?» — написал Беккер в социальных сетях.

Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5). В интервью на корте Муте семь раз произнес слово ***** [блин]. Интервьюер несколько раз попросила француза не выражаться, а также извинилась перед зрителями.

Во втором круге соревнований в Лондоне Муте сыграет с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиным.

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