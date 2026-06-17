«Что с этим парнем не так?» Беккер — о послематчевом интервью Муте в Лондоне

Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер отреагировал на послематчевое интервью француза Корентена Муте (36-й в рейтинге) после его победы над соотечественником Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира ATP-500 в Лондоне, Великобритания.

«Что с этим парнем не так?» — написал Беккер в социальных сетях.

Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5). В интервью на корте Муте семь раз произнес слово ***** [блин]. Интервьюер несколько раз попросила француза не выражаться, а также извинилась перед зрителями.

Во втором круге соревнований в Лондоне Муте сыграет с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиным.