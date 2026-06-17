Тейлор Фриц одолел Зизу Бергса на старте турнира ATP-500 в Галле
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Галле, Германия. В первом круге он обыграл бельгийца Зизу Бергса (48-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:4.
Галле. 1-й круг
17 июня 2026, среда. 12:40 МСК
48
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
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9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Фриц 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки из реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бергса 15 эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований в Галле Фриц поспорит с представителем Венгрии Фабианом Марожаном, который занимает 61-ю строчку в рейтинге ATP.
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