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Зизу Бергс — Тейлор Фриц: результат матча 17 июня, счёт 1:2, 1-й круг турнира в Галле

Тейлор Фриц одолел Зизу Бергса на старте турнира ATP-500 в Галле
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Галле, Германия. В первом круге он обыграл бельгийца Зизу Бергса (48-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:4.

Галле. 1-й круг
17 июня 2026, среда. 12:40 МСК
Зизу Бергс
48
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 4
7 7 		5 6
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Фриц 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки из реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бергса 15 эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Галле Фриц поспорит с представителем Венгрии Фабианом Марожаном, который занимает 61-ю строчку в рейтинге ATP.

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