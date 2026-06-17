Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Берлине

Четвёртая ракетка мира Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 на травяном покрытии, обыграв в матче второго круга 34-ю ракетку мира Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Пегула сделала два эйса, три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 18. Синякова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки. Брейк-пойнты Катержине заработать не удалось.

В четвертьфинале турнира в Берлине Джессика Пегула (США) встретится с победительницей в матче Мэдисон Киз (США) — Каролина Мухова (Чехия).

Действующей чемпионкой турнира в Берлине является Маркета Вондроушова (Чехия).