Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Берлине
Поделиться
Четвёртая ракетка мира Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 на травяном покрытии, обыграв в матче второго круга 34-ю ракетку мира Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:4.
Берлин. 2-й круг
17 июня 2026, среда. 14:25 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
34
Катержина Синякова
К. Синякова
Матч продолжался 1 час 52 минуты. Пегула сделала два эйса, три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 18. Синякова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки. Брейк-пойнты Катержине заработать не удалось.
В четвертьфинале турнира в Берлине Джессика Пегула (США) встретится с победительницей в матче Мэдисон Киз (США) — Каролина Мухова (Чехия).
Действующей чемпионкой турнира в Берлине является Маркета Вондроушова (Чехия).
Материалы по теме
Комментарии
- 17 июня 2026
-
16:39
-
16:27
-
16:23
-
15:57
-
15:30
-
15:10
-
14:57
-
14:53
-
14:11
-
13:56
-
13:49
-
13:37
-
13:32
-
13:25
-
12:55
-
12:27
-
12:14
-
11:34
-
11:33
-
11:07
-
10:49
-
10:37
-
10:20
-
09:39
-
09:36
-
09:29
-
09:25
-
08:30
-
00:52
- 16 июня 2026
-
23:36
-
23:11
-
22:48
-
22:35
-
22:21
-
21:57