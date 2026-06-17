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Джессика Пегула — Катержина Синякова, результат матча 17 июня 2:0, WTA-500 в Берлине

Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Берлине
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Четвёртая ракетка мира Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 на травяном покрытии, обыграв в матче второго круга 34-ю ракетку мира Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:4.

Берлин. 2-й круг
17 июня 2026, среда. 14:25 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Катержина Синякова
34
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Пегула сделала два эйса, три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 18. Синякова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки. Брейк-пойнты Катержине заработать не удалось.

В четвертьфинале турнира в Берлине Джессика Пегула (США) встретится с победительницей в матче Мэдисон Киз (США) — Каролина Мухова (Чехия).

Действующей чемпионкой турнира в Берлине является Маркета Вондроушова (Чехия).

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