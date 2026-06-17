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Лоренцо Музетти рассказал, кто показывает самый красивый теннис в туре

Лоренцо Музетти рассказал, кто показывает самый красивый теннис в туре
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15-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти заявил, что семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас показывает самый красивый теннис в туре.

«Самый красивый и самый совершенный теннис? Возможно, тот, что играет Алькарас — я считаю, что это самый современный теннис. Игра Синнера впечатляет, он почти совершенен в плане хладнокровия, ясности ума и способности постоянно держать невероятный уровень. Но с точки зрения эстетики, красоты игры я бы сказал — Алькарас. Когда они в лучшей форме, это два чемпиона, которые показывают самый лучший теннис сегодня», — приводит слова Музетти L'Officiel Italia.

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