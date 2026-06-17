Алекс де Минор вышел в 1/4 финала «пятисотника» в Лондоне, обыграв Дениса Шаповалова
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Лондоне, Великобритания. Во втором круге он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (41-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:1.
Лондон (м). 2-й круг
17 июня 2026, среда. 15:15 МСК
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
41
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. В её рамках де Минор ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Шаповалова пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
За выход в полуфинал соревнований в Лондоне де Минор поспорит с американцем Брэндоном Накашимой (32-й в рейтинге).
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