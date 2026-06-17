Бен Шелтон обыграл Лоренцо Сонего на старте турнира в Галле

Пятая ракетка мира, американский теннисист Бен Шелтон, вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Галле, Германия. На старте соревнований он обыграл итальянца Лоренцо Сонего (65-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Шелтон четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сонего два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Галле Бен Шелтон поспорит с соотечественником Итаном Куинном (66-й в рейтинге).