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Бен Шелтон — Лоренцо Сонего: результат матча 17 июня, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Галле

Бен Шелтон обыграл Лоренцо Сонего на старте турнира в Галле
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Пятая ракетка мира, американский теннисист Бен Шелтон, вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Галле, Германия. На старте соревнований он обыграл итальянца Лоренцо Сонего (65-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Галле. 1-й круг
17 июня 2026, среда. 15:10 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Лоренцо Сонего
65
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Шелтон четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сонего два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Галле Бен Шелтон поспорит с соотечественником Итаном Куинном (66-й в рейтинге).

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