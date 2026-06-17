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Паула Бадоса — Кори Гауфф, результат матча 17 июня 2026, счёт 2:1, 2-й круг; WTA 500 Берлин

Паула Бадоса сенсационно обыграла Кори Гауфф во втором круге «пятисотника» в Берлине
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142-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса во втором круге «пятисотника» в Берлине обыграла американку Кори Гауфф, занимающую в мировом рейтинге седьмое место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:2.

Берлин. 2-й круг
17 июня 2026, среда. 16:40 МСК
Паула Бадоса
142
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 2
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

По ходу матча Бадоса сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Гауфф подала навылет 12 раз, также сделала семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге турнира Бадоса сразится с победительницей матча между Линдой Носковой (Чехия) и Диан Парри (Франция).

Сетка "пятисотника" в Берлине
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