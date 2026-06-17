Паула Бадоса сенсационно обыграла Кори Гауфф во втором круге «пятисотника» в Берлине

142-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса во втором круге «пятисотника» в Берлине обыграла американку Кори Гауфф, занимающую в мировом рейтинге седьмое место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:2.

По ходу матча Бадоса сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Гауфф подала навылет 12 раз, также сделала семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге турнира Бадоса сразится с победительницей матча между Линдой Носковой (Чехия) и Диан Парри (Франция).