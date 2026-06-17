Паула Бадоса сенсационно обыграла Кори Гауфф во втором круге «пятисотника» в Берлине
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142-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса во втором круге «пятисотника» в Берлине обыграла американку Кори Гауфф, занимающую в мировом рейтинге седьмое место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:2.
Берлин. 2-й круг
17 июня 2026, среда. 16:40 МСК
142
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
7
Кори Гауфф
К. Гауфф
По ходу матча Бадоса сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Гауфф подала навылет 12 раз, также сделала семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем круге турнира Бадоса сразится с победительницей матча между Линдой Носковой (Чехия) и Диан Парри (Франция).
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