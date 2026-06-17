Фриц – третий теннисист, рождённый после 1990 года, с 50 победами на травяных кортах

Сегодня, 17 июня, американец Тейлор Фриц, занимающий девятую строчку мирового рейтинга, одержал 50-ю победу за карьеру в ATP на травяных кортах. Это произошло по итогам матча первого круга на турнире ATP-500 в Галле, Германия, где Фриц обыграл бельгийца Зизу Бергса.

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Фриц – третий теннисист, рождённый после 1990 года, с 50 победами на травяных кортах. До него этого достижения достигли россиянин Даниил Медведев и канадец Милош Раонич, у которых по 54 победы на травяных кортах. Американский спортсмен теперь замыкает эту тройку с 50 победами.

Абсолютным рекордсменом Открытой эры остается швейцарец Роджер Федерер со 192 победами на траве и процентом выигранных матчей — 86.9%. В его активе 19 титулов на этом покрытии, включая рекордные восемь побед на Уимблдоне.