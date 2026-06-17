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Фриц – третий теннисист, рождённый после 1990 года, с 50 победами на травяных кортах

Фриц – третий теннисист, рождённый после 1990 года, с 50 победами на травяных кортах
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Сегодня, 17 июня, американец Тейлор Фриц, занимающий девятую строчку мирового рейтинга, одержал 50-ю победу за карьеру в ATP на травяных кортах. Это произошло по итогам матча первого круга на турнире ATP-500 в Галле, Германия, где Фриц обыграл бельгийца Зизу Бергса.

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Галле. 1-й круг
17 июня 2026, среда. 12:40 МСК
Зизу Бергс
48
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 4
7 7 		5 6
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Фриц – третий теннисист, рождённый после 1990 года, с 50 победами на травяных кортах. До него этого достижения достигли россиянин Даниил Медведев и канадец Милош Раонич, у которых по 54 победы на травяных кортах. Американский спортсмен теперь замыкает эту тройку с 50 победами.

Абсолютным рекордсменом Открытой эры остается швейцарец Роджер Федерер со 192 победами на траве и процентом выигранных матчей — 86.9%. В его активе 19 титулов на этом покрытии, включая рекордные восемь побед на Уимблдоне.

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